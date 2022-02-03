ESKİŞEHİR (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 107 bin 530 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2- 3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel