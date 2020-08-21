Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 80'e yükseldi Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 92 bin 227 testten 1203'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 80 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 235 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 772 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, toplam hasta sayısı 255 bin 723, toplam vefat sayısı 6 bin 80, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 749, toplam iyileşen hasta sayısı 235 bin 569 oldu.

'YENİLEN KORONAVİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA