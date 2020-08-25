Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 163'e yükseldi Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 98 bin 231 testten 1502'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 238 bin 795'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 24 kişi daha hayatını kaybederken, 887 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam hasta sayısı 261 bin 194, toplam vefat sayısı 6 bin 163, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 811, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795 oldu.

'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA