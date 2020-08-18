Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 16'ya yükseldi
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Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 16'ya yükseldi

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 16'ya yükseldi
18.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 82 bin 318 testten 1263'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 232 bin 913'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken, 942 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, toplam hasta sayısı 251 bin 805, toplam vefat sayısı 6 bin 16, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 703, toplam iyileşen hasta sayısı 232 bin 913 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. 


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Kaynak: DHA

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