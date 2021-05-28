Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 134'e yükseldi
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 134'e yükseldi

Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 134'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 134'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 134'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 220 bin 162 testte, 7 bin 773 vaka ile 656 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 164 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 134'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 162 testte, 7 bin 773 vaka, 656 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 284 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278, toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, toplam vefat sayısı 47 bin 134, toplam ağır hasta sayısı 1454, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 83 bin 99 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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