Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 711'e yükseldi

Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 268 bin 893 testte, 37 bin 312 vaka ile 2 bin 716 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 353 kişi ile toplam can kaybı 38 bin 711'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 268 bin 893 testte 37 bin 312 vaka, 2 bin 716 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 353 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 27 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, toplam vefat sayısı 38 bin 711, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 563, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 121 bin 671 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı