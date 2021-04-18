Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 926'ya yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 301 bin 243 testte, 55 bin 802 vaka ile 3 bin 101 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 318 kişi ile toplam can kaybı da 35 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 243 testte 55 bin 802 vaka, 3 bin 101 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 318 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 856 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, toplam vefat sayısı 35 bin 926, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 275, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 687 bin 590 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı