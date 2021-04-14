Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 734'e yükseldi
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Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 734'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 734'e yükseldi

Son dakika gündem haberi: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 310 bin 420 testte, 62 bin 797 vaka ile 2 bin 802 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 279 kişi ile toplam can kaybı da 34 bin 734'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 310 bin 420 testte 62 bin 797 vaka, 2 bin 802 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 279 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, toplam vefat sayısı 34 bin 734, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 18, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 480 bin 146 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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