Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 454'e yükseldi
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Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 454'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 454'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 305 bin 103 testte, 55 bin 791 vaka ile 2 bin 408 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 253 kişi ile toplam can kaybı da 33 bin 454'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 305 bin 103 testte 55 bin 791 vaka, 2 bin 408 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 786 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, toplam vefat sayısı 33 bin 454, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 658, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 268 bin 678 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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