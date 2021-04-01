Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 713'e yükseldi

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 243 bin 738 testte, 40 bin 806 vaka ile 1424 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 176 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 713'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 243 bin 738 testte 40 bin 806 vaka, 1424 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 817 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, toplam vefat sayısı 31 bin 713, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 135, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 35 bin 43 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı