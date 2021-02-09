Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi
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Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

09.02.2021 20:04 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:08
Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte, 8 bin 636 vaka ile 659 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 98 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 998'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte 8 bin 636 vaka, 659 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 109 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496 toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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