Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi

06.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:31
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 649 testte, 7 bin 897 vaka ile 618 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 108 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 685'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 649 testte 7 bin 897 vaka, 618 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 89 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691 toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, toplam vefat sayısı 26 bin 685, toplam ağır hasta sayısı 1337, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 412 bin 505 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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