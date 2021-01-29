Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi

29.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:01
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi

Son dakika gündem haberi: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 165 bin 94 testte, 6 bin 912 vaka ile 664 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 131 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 165 bin 94 testte 6 bin 912 vaka, 664 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 131 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 93 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219, toplam vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, toplam vefat sayısı 25 bin 736, toplam ağır hasta sayısı 1740, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 348 bin 309 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Güney Afrika
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:10:41. #1.14#
title