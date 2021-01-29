Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 165 bin 94 testte, 6 bin 912 vaka ile 664 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 131 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 165 bin 94 testte 6 bin 912 vaka, 664 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 131 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 93 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219, toplam vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, toplam vefat sayısı 25 bin 736, toplam ağır hasta sayısı 1740, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 348 bin 309 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı