Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi

27.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:10
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 179 bin 419 testte, 7 bin 489 vaka ile 675 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 132 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 179 bin 419 testte 7 bin 489 vaka, 675 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 803 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, toplam vefat sayısı 25 bin 476, toplam ağır hasta sayısı 1765, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 21:15:59. #1.14#
title