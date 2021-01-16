Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi

16.01.2021 20:26 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:46
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi

Son dakika haberler... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 156 bin 792 testte, 7 bin 550 vaka ile 902 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 168 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 156 bin 792 testten 7 bin 550 vaka, 902 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 5 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 bin 52 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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