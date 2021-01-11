Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi

11.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:27
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testte, 10 bin 220 vaka ile 1003 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 174 kişi ile toplam can kaybı 22 bin 981'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testten 10 bin 220 vaka, 1003 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 301 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, toplam vefat sayısı 22 bin 981, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 783, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 208 bin 451 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5 yatak doluluk oranı yüzde 45,5 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.'BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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