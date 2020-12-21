Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 351'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 196 bin 110 testte, 19 bin 103 vaka ile 3 bin 412 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 196 bin 110 testten 19 bin 103 vaka, 3 bin 412 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 419 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637, toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, toplam vefat sayısı 18 bin 351, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 192, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 835 bin 705 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'AKTİF VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı