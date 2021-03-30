Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kütüphanelere gidenlerin sayısı yarı yarıya azaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kütüphanelere gidenlerin sayısı yarı yarıya azaldı. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, salgın döneminde kütüphane üye sayısının artmasına karşın, ödünç verilen kitap sayısının bir önceki yıla oranla neredeyse yarı yarıya azalarak 86 bin 426'dan 44 bin 872'ye düştüğünü söyledi.

Kütüphane kullanıcı ve kitap okur sayısını artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde, koronavirüs salgını süresince kütüphane kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı. Salgında Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okumayı arttırmayı amaçlayan birçok projeye ara verildi. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, geçen yıl mart ayından bu yana öğrencilere yönelik 'Yazarlarla Edebiyat Sohbetleri', 'Yerel Yazarlarla İmza Günü', 'Mezuniyete Mektup ve Bir Dersini de Kütüphanede Yap'; engelli bireylere yönelik 'Kitabım Ayağıma Geliyor' ve yetişkinler için 'Her Zaman Her Yerde Kitap Okuma', 'Yaylada Kitap Okuma ve Okuma Kültürü' projelerine ara verdiklerini belirtti. Manavgat İlçe Halk Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, salgının sona ermesinin ardından projelere kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

ÜYE ARTTI, ÖDÜNÇ KİTAP ALAN SAYISI AZALDISalgın süresince kütüphane üye sayısının 792 artarak 8 bin 750'ye çıkmasına karşın ödünç verilen kitap sayısı ile kütüphane kullanıcı sayısının azaldığını belirten Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Oktay, "Kütüphanemizde kitap sayımız 2020 yılında bir yıl öncesine göre 574 artarak 33 bin 967'ye çıktı. Yine kütüphanemizde vatandaşlarımıza sunduğumuz süreli yayınlarımız da bir yıl öncesine göre 5 artarak 37'ye yükseldi. Ancak salgın süresince kütüphane kullanıcı sayımız bir yıl öncesine göre 41 bin 554 azalarak 44 bin 872'ye, ödünç verdiğimiz kitap sayımız da bir yıl öncesine göre 10 bin 982 azalarak 15 bin 876'a düştü" dedi.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KULLANICI SAYISINI ETKİLEDİ57'nci Kütüphane Haftası'nın kutlanacağını söyleyen Müdür Oktay, "Kütüphane Haftası'nda 'Dileğimiz bir fazla kitap' sloganı ile yola çıkıyoruz. Geçen yıl salgın nedeniyle 1 Mart ile 1 Haziran arasında hizmet veremedik, ondan sonraki süreçte de esnetilmiş hizmet verdik. Mesai saatlerimiz azalmıştı, kütüphane kullanıcılarımız sokağa çıkma yasağından dolayı azdı. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kullanıcılarımıza hizmet veremedik. Ama yine de 20-65 yaş arası kütüphane kullanıcılarının kütüphanemize gelip hizmet alması bizleri mutlu etti" diye konuştu.EVLERE KİTAP SERVİSİManavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle geçtiğimiz yıl mart ve haziran ayları içerisinde biz kitap hizmeti vermedik ama isteyen arkadaşlarımıza kitaplarını evlerine götürerek ya da dışarıda buluşturarak, onların kitapsız kalmalarını istemediğimiz için kitap verdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA