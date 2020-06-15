Son dakika haberi! Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide

Son dakika güncel haberi... Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor.

Son dakika haberi! Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide
15.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:03

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor.

Diyarbakır 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine Kovid-19 şüphesiyle yapılan çağrılarda ekipler koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük, N95 maske ve siperlik takıp, yola koyulup, dakikalar içinde bildirilen adrese ulaşıyor.

Şüphelilerle ilk teması kuran 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ambulans ekipleri, 7/24 şeklinde çalışıyor.

Hem hastaya hem de aile bireylerine maske ve eldiven takarak olası bulaşı önleyen sağlık çalışanları, hastayı ve aile bireylerini sakinleştirip, onlara güvende olduklarını hissettirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Evde takip edilebilecek durumdaki hastaların yakınlarına nasıl önlem almaları konusunda bilgi veren ekipler, hastaneye götürülmesi gerekenleri titiz şekilde ulaştırıyor.

Kısıtlamanın olduğu günlerde çağrı sayısı arttı

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Hakan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat ekiplerinin komuta merkezinden verilen talimatla hızla evlere gidip koronavirüs şüphesi bulunanlara ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın daha çok hizmet ihtiyacı talep ettiğine dikkati çeken Karakaş, "Buna yönelik olarak da sağlık çalışanlarımızın özverileriyle ekipler oluşturarak ve çalışan sayılarımızı artırarak hastalara müdahale etmeye çalıştık ve halkımıza hizmeti götürmeye elimizden geldiğince gayret ettik." şeklinde konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Selahattin Doğan ise sağlık personelinin özverili çalışması sonucu çağrılara kısa sürede müdahale ettiklerini aktardı.

"Küçük oğlum sarılmak istiyor"

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Medine Yıldırım da evli ve iki çocuk annesi olduğunu, salgının kendilerini de endişelendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir anne olarak en çok çocuklarım için endişe duyuyordum. Eve gitmeden önce mutlaka gerekli hijyen temizliğimizi yapıyoruz. Çocuklarıma rahat sarılıp kucaklaşamıyorum bu da beni çok üzüyor. Küçük oğlum sarılmak istiyor. Ben de 'Bu süreçte birbirimize yaklaşmayalım daha sonra birbirimize kucaklaşıp sarılacağız' diyorum."

ATT Nejla Candan ise "Çağrıdaki arkadaşlarımız öncelikle vakanın sorgulamasını yapıyor. Hastanın öksürüğü, solunum sıkıntısı, ateşi var mı? Bu sorgulamalar yapıldıktan sonra komuta kontrol merkezi bize vakayı veriyor. Gerekli koruyucu ekipmanlarımızı giydikten sonra vakaya ulaşıyoruz." diye konuştu.

Virüsün kendilerini de endişelendirdiğini aktaran Candan, her şüpheli Kovid-19 vakasına müdahalenin ardından sürekli kendilerini dezenfekte ettiklerini söyledi.

Ambulans sürücüsü Deniz Kahraman da komuta merkezinden gelen anons üzerine koruyucu ekipmanlarını giyerek ekibi en hızlı şekilde vakaya yetiştirmek için hareket ettiğini bildirdi.

Vakaya ulaştığında ambulansın başında beklediğini aktaran Deniz, "Ekip hastaya müdahale etmek için binaya gidiyor. O esnada malzemelerimizi hazırlıyoruz. Hangi malzeme eksikse o esnada bana haber veriyorlar ben de gerekli malzemeyi arkadaşlarıma götürüp yardım ediyorum. Hastayı sedyeye alıp en yakın hastaneye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Günlük burç yorumları 15 Haziran 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Haziran 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Lara Yasmin Erbil Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:06:35. #1.14#
title