Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, bazı koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtilerinin başladığını söyledi.

Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir
Sağlık Bakanı Koca'dan "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, bazı koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtilerinin başladığını söyledi. Erayman, "Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, son dönemlerde beklenmedik şekilde vaka artışları olmaya başladığını belirtti. Erayman, "Halk arasında da 'İngiliz varyantı' şeklinde ifade edilen yeni virüs türünün daha çabuk yayılması ve kolay bulaştığını biliyoruz. Tedbirlerden hiç vazgeçmememiz lazım. Aşı olsak bile önlemlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Toplumsal bağışıklığın tam olarak oluşmadığını da söyleyebiliriz" dedi.

'PIHTI ATMASINA BAĞLI HASTALARDA UNUTKANLIK BAŞLADI'

Bazı hastalarda unutkanlıklara neden olduğunu belirten Erayman, "Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor. İleride bilimsel çalışmalarla bunu ortaya koyabiliriz, unutkanlığın tromboembolik olaylara bağlı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz" diye konuştu.

'ERİŞKİNLERDE HASTALANACAK KİMSE KALMAZSA HEDEFTE GENÇLER VAR'

Vaka sayısının artmasıyla virüsün kötüleştiğini söyleyen Erayman, "Virüsün kendinden kaynaklanan kötüleşme hali yok, kötüleşme halini yaratan durum fazla sayıda vakanın olması. Aşı sırası gelen herkes mutlaka aşı olmalı. Bizi süreçten çıkartıp hayata tutacak önemli adım aşıdır. Toplumda hasta olmayan gruplarda gençler de var. Artık hastalanacak kimse kalmazsa erişkinlerde, genç ve çocuk yaş grupları bundan etkilenecektir. Kalabalık ortam Covid-19 için en etkin ortamdır, en sevmediği de aşıyla oluşacak antikorlardır" dedi.

(

Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI
Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI
Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI
Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | KORONAVİRÜS HASTALARINDA PIHTI ATMASINA BAĞLI UNUTKANLIK BAŞLADI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:21:34. #1.14#

title