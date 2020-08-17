Son dakika haberi | Korona virüsü yenen hastalar 'immun plaza' çağrısı yaptı
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Son dakika haberi | Korona virüsü yenen hastalar 'immun plaza' çağrısı yaptı

Bir son dakika haberine göre - Korona virüsü yenen hastalar 'immun plaza' çağrısı yaptı Gaziantep'te 4 yaşındaki korona virüse yakalanan çocuk böbrek hastası oldu Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele her anlamda sürdürülüyor.

17.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:32

- Korona virüsü yenen hastalar 'immun plaza' çağrısı yaptı

Gaziantep'te 4 yaşındaki korona virüse yakalanan çocuk böbrek hastası oldu

GAZİANTEP - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele her anlamda sürdürülüyor. Gaziantep'te, yeni tip korona virüs tedavisinin ardından iyileşen ve immün plazma bağışçısı olanlar ile plazma bağışıyla hayata yeniden tutunanlar bir arya gelerek bağış çağrısı yaptı.

Kızılay Gaziantep Şubesi, Valilik ve Büyükşehir Belediye tarafından ortaklaşa yürütülen bağış kampanyası kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, katıldığı akraba düğününde korona virüse yakalanan Reşat Soydemir, Veteriner Odası Başkanı Yunus Özdede ile kardeşi halan tedavi gören ve immun plaza tedavisi ile iyileşme eylemi gösteren Fazilet Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Plazma bağışının önemini aktaran Reşat Soydemir, plazma tedavisi olmamış olsaydı bugün burada bulunamayacak olduğunu ifade etti.

13 gün hastanede yattığını ve ilaçlar faydasız kaldığında plazma tedavisine başlandığını belirten Soydemir, "3 defa bana plazma verildi ve onun sonucunda da Allah'a binlerce şükür olsun karşınızdayım. Ben Şanlıurfa'da düğüne gittim orada bulaştı yalnız bana değil tüm aileye bulaştı. Bir hafta yarı baygın şeklindeydim yemek alamıyor, beslenemiyordum en son mama vermeye karar verdiler biraz düzelince plazma tedavisi başladı yani esas plazma olmasaydı olmuyordu" dedi.

Genç bir insanı 3 defa verilen plazma hayatta tuttu

Ağabeyinin genç yaşta olması ve tüm tedbirleri almasına rağmen korona virüse bayramın birinci günü yakalandığını öğrendiklerini ifade ederek, "18 gündür hastanede. Plazma alma aşaması artık tamamen ilaçlara karşılık vermemesi ve iç organların kaybedileme seviyesine gelmesiyle plazma ihtiyacımız oldu. Plazma bağışının hayat kurtardığını, çok önemli olduğunu genç bir insanın 3 plazma ile hayata döndüğünü ifade etmek istiyorum henüz 40 yaşında bile değil benim abim ve çok zor aşamalardan geçti. Yaşı çok ileri kişilerle aynı süreci yaşıyor ve hala hastanede" şeklinde konuştu.

4 yaşındaki çocuk korona ile böbrek hastası oldu

Gaziantep Veteriner Odası Başkanı Yunus Özdede, bir meslektaşlarının 4 yaşındaki yeğeninin testinin pozitif çıktığını öğreniyorlar ve korona virüs daha sonra böbrek yetmezliği oluşturuyor. Çocuk şuan da Tıp Fakültesinde diyalize girecek daha öncesinde böyle bir problemi yokken. Bu demek değil ki çocuklara bir şey olmaz onlar rahat olsun hepimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde burada hastalığı şükürler olsun atlatmış olarak bir hastaya bir faydamız olacaksa ne mutlu bize düşüncesi ile buraya destek olmaya geldik" dedi.

Herkes plazma verse yoğum bakımda hastamız kalmaz

Bizim medeniyetimiz yaşatan bir medeniyet diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevgili Peygamberimizin mesajına baktığımız zaman bize oradan emrediyor. Yardımlaşmayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor bugün toplandığımız bu konuda bir kanın bir canı nasıl kurtardığını emrediyor. Önce tedbir sonra tevekkül diye emrediyor. Bugün Reşat abim aramızdaysa iki başkanımız verdiği plazma ile sevgili kardeşimizin kardeşinin verdiği mücadele ile aramızda" ifadelerini kaydetti.

Sayısal olarak bakıldığında plazmanın 6 defa verilebildiğini kaydeden Şahin, herkes kendi plazmasını verdiği zaman yoğum bakımda hastanın kalmayacağını söyledi.

Hastalar genelde kalabalık ortamdan çıkıyor

Şuana dek binlerce hastanın iyileştiğini kaydeden Vali Davut Gül ise, "İyileşenlerin diğer hastalara can verebilmesi için kan vermesi gerekiyor. Bu hem bizim insani anlamda bir görevimiz hem de şehri, ülkeyi korumak anlamında da buna ihtiyacımız var. Bazen deniliyor ki düğünler neden bu kadar sıkı tutuluyor işte hastalar genelde kalabalık yerlerde oluyor kan alanlar verenleri gördük nasıl sıkıntı yaşadıklarını anlattılar inşallah bu musibetten tez zamanda kurtuluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından plazma bağışının alındığı araç içinde incelemelerde bulunan protokol üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Son dakika haberi | Korona virüsü yenen hastalar 'immun plaza' çağrısı yaptı

Kaynak: İHA

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