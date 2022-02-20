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Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ordu'da, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Ordu'da, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. Temiz, Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara'da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz'in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi. - ORDU

Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstanbul, Cenaze, Ankara, Ordu, Yerel, Haberler

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