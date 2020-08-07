Son dakika haberi: - Korona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
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Son dakika haberi: - Korona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Son dakika haberine göre - Korona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı Çin'den ABD'ye kadar dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

07.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:30

- Korona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

WASHINGTON - Çin'den ABD'ye kadar dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını her geçen gün artmaya devam ediyor. Çin'den dünyaya yayılan korona virüs salgınında vaka sayısı 19 milyon 261 bin 680 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 milyon 363 bin 249'a yükseldi. Salgından en fazla etkilenen ABD'de 5 milyon 32 bin 179 korona virüs vakası görülürken, 162 bin 804 kişi de korona virüs sonucu hayatını kaybetti. En fazla korona virüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da ise 2 milyon 917 bin 562 korona virüs vakası görüldü, 98 bin 644 kişi de hayatını kaybetti. 2 milyon 27 bin 74 korona vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da ise 41 bin 638 kişi korona virüs sonucu hayatını kaybetti. 14 bin 606 kişinin can verdiği Rusya'da ise 871 bin 894 korona virüs vakası kayıtlara geçti. En fazla korona virüs vakası görülen ülkeler arasında beşinci sırada bulunan Güney Afrika'da ise 538 bin 184 korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 9 bin 604 korona kaynaklı can kaybı kaydedildi.

Son 24 saatte 6 binden fazla vaka

Güney Afrika'nın ardından altıncı sırada yer alan Meksika'da ise son 24 saatte 6 bin 590 korona virüs vakası görüldü. Ülke genelinde 462 bin 690 korona vakası kaydedilirken, can kaybı ise 50 bin 517 oldu.

Afrika'da korona vaka sayısı 1 milyonu geçti

Afrika'da ise korona virüs vaka sayısında hızla bir artış gözlemleniyor. Afrika'da korona vaka sayısı 1 milyonu geçti. Afrika kıtasında korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke Güney Afrika oldu. Güney Afrika'da ise 538 bin 184 korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 9 bin 604 korona kaynaklı can kaybı kaydedildi. Mısır'da ise 95 bin korona virüs vakası kayıtlara geçerken, Nijerya'da ise vaka sayısı 45 bin oldu.

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Son dakika haberi: - Korona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Kaynak: İHA

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