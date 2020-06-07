Son dakika haberi | Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı Son dakika gelişmesine göre Aydın'da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Aydın'da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmektedir. Aydın genelinde 12 bin 984 işletme/iş yeri denetlemesi gerçekleşmiştir. Berber/Kuaför/Güzellik Merkezi 1331, 15 AVM, 232 işletme, 193 taksi 53 durak, 19 Pazar yeri, 307 toplu ulaşım, 7 bin 863 market, 1146 kahvehane, hamam/kaplıca 29, lokanta/cafe/restoran 726, 70 spor merkezi, 107 mesire yeri, 62 konaklama tesisi, 541 cami ve açık alan 140 olmak üzere denetim gerçekleştirilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA