Son dakika haberi... Korona bağışa engel olamadı Bir son dakika haberine göre Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi tarafından Ramazan ayında muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan fitre zarfları ile 117 bin 700 TL bağış toplandı.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi tarafından Ramazan ayında muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan fitre zarfları ile 117 bin 700 TL bağış toplandı.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi tarafından Ramazan ayında muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan 10 bin fitre zarfının toplanması tamamlandı. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle okullara fitre zarfı dağıtılamamasına ve AVM'lerde stant kurulamamasına rağmen 117 bin 700 TL'lik bağış toplandı. Lüleburgazlı vatandaşlar, korona virüs sürecinde muhtarlıklar aracılığıyla bağışlarını THK Lüleburgaz Şubesine ulaştırdı.

Mahallelerden en çok bağış ise Yıldız Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi'nden toplanırken, köylerden Sarıcaali ve Emirali köylerinden toplandı.

Orman söndürme ihalesi THK'da

Türk Hava Kurumu, bu yılki orman söndürme ihalesini de kazanarak ormanlarda çıkması muhtemel yangınları söndürme görevini üstlendi. Toplanan fitre bağışlarıyla ormanlarda çıkan yangınlar söndürülecek, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim gören şehit ve gazi çocukları ile ihtiyaç sahibi çocuklara burs verilecek.

THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, "Türk Hava Kurumu ailesine güvenerek fitrelerini bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA