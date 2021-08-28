14 yaşındaki çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını yaraladı (1)
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14 yaşındaki çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını yaraladı (1)

14 yaşındaki çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını yaraladı (1)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Aile içinde çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği annesi, anneannesi ve ağabeyi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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14 yaşındaki çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını yaraladı (1) - Haberler
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