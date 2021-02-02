Son dakika haberi | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 866'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 383'e, Kuveyt'te 960'a, Bahreyn'de 376'ya yükselirken, Umman ve Katar'da vaka sayılarında artış kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 866'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 383'e, Kuveyt'te 960'a, Bahreyn'de 376'ya yükselirken, Umman ve Katar'da vaka sayılarında artış kaydedildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 310 yeni vaka görüldü, 3 bin 791 hasta ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybının 866'ya, vaka sayısının da 309 bin 649'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 285 bin 201 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son bir günde Kovid-19'dan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 310 kişide virüs tespit edildiğini, 271 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 383'e, vaka sayısının da 368 bin 639'a yükseldiğini aktaran bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 360 bin 110 olarak açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 811 kişi enfekte oldu, 510 kişi ise iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 960'a, vaka sayısı 166 bin 654'e, iyileşen hasta sayısı da 158 bin 986'ya çıktı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan bir kişi daha yaşamını yitirdi, 525 kişi enfekte oldu, 401 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 376'ya, vaka sayısı 103 bin 582'ye, iyileşen hasta sayısı da 99 bine çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 375 kişinin daha enfekte olduğu, 158 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 152 bin 95'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 146 bin 111'e çıktığı ifade edilen açıklamada, salgında şu ana kadar vefat edenlerin sayısının ise 249 olduğu hatırlatıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 161 yeni vaka kaydedildi, 105 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vaka sayısının 134 bin 685'e, iyileşenlerin sayısının da 127 bin 54'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs kaynaklı can kaybının 1532 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa