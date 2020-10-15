Son dakika haberi! Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Son dakika haberi! Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

15.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:56
Son dakika haberi! Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1071'e, Kuveyt'te 684'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 452'ye, Katar'da 222'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1071'e, Kuveyt'te 684'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 452'ye, Katar'da 222'ye yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 520 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1071'e, vaka sayısı 108 bin 296'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 94 bin 229'a yükseldi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 746 kişide virüs tespit edildiği, 706 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 684'e, vaka sayısının 114 bin 15'e çıktığı belirtilirken, hastalığı atlatan kişi sayısının ise 105 bin 846 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1398 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 452'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 111 bin 437'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 103 bin 325'e çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan vefat ettiği ve 200 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 222'ye, vaka sayısının 128 bin 803'e, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 802'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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