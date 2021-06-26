Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada
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Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada -20 metrelik köprüden atlamak üzereyken son anda kurtarıldı Bursa'da tarihi Setbaşı Köprüsü'nden atlamak üzere olan şahsı polis ve vatandaşlar son anda kurtardı O anlar kameralara yansıdı Bursa'da akli dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu...

Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada

-20 metrelik köprüden atlamak üzereyken son anda kurtarıldı

Bursa'da tarihi Setbaşı Köprüsü'nden atlamak üzere olan şahsı polis ve vatandaşlar son anda kurtardı

O anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da akli dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki Setbaşı Köprüsü'nden atlamak üzereyken polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıraların Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak atlamak istedi. O sırada köprüden geçen vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak üzere olan genci kollarından tutmayı başardı. Diğer yandan itfaiye ekipleri köprünün altında açtıkları hava yastığıyla tertibat aldı. Bu sırada genç, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından çekilerek ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada
Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada
Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada
Son dakika haberi... Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

20 metrelik köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
20 metrelik köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
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