Son dakika haberi | Köpeklerin saldırdığı yaşlı adama 52 dikiş atıldı
Son dakika haberleri: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşlı adama köpeklerin saldırması sonrasında 52 dikiş atıldı.
29.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:29
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşlı adama köpeklerin saldırması sonrasında 52 dikiş atıldı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Kayseri caddesinde yürüyüş yapan Mehmet İ.'ye bir market önünde çok sayıda köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısında çevreden geçen vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı adam Ürgüp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaşlı adama 52 dikiş atıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA