Son dakika haberi... Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Son dakika haberi... Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada (2)

Son dakika haberi... Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BARINAKTA BAKIMA ALINDIAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yolda yatarken üzerine minibüs sürülen daha sonra da kaçarken duba fırlatılan köpek, barınakta bakıma alındı.

BARINAKTA BAKIMA ALINDI

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yolda yatarken üzerine minibüs sürülen daha sonra da kaçarken duba fırlatılan köpek, barınakta bakıma alındı. Vali Gökmen Çiçek, köpeğin veteriner tarafından kontrolünün yapıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Çiçek, paylaşımında, "İlimizde bir köpeğe trafik dubasıyla saldıran şahsın görüntüsünü ne yazık ki izledim. İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır. Minik dostumuzun da veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik. Olayın takipçisi olacağız" dedi.


Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Son Dakika Haberleri

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