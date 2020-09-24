Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)
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Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)

24.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:26

Son dakika haberi: Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum Bayburt kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tüneli inşaatının Bayburt kesiminde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 11 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)
Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)
Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)
Son dakika haberi! Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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