Son dakika haberi: Konyasporlu taraftarlar kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık'ın kabrini ziyaret edecek

Gelen son dakika haberine göre Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın mezarını ziyaret edemeyenler ve tekrar ziyaret etmek isteyenler için organizasyon düzenledi.

ANKARA (AA) - Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın mezarını ziyaret edemeyenler ve tekrar ziyaret etmek isteyenler için organizasyon düzenledi.

Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, 12 otobüs ve yaklaşık 700 kişinin Çalık'ın kabrini ziyaret etmek için toplandığını söyledi.

Çalık'ın çok sevilen bir insan olduğunu dile getiren Apalı, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Dünyanın gündemine oturan bir kayıp. Herkesin sevdiği, sempatisini kazanan bir kardeşimizdi." dedi.

Apalı, Çalık'a son görevlerini yerine getirmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Konyaspor taraftarı olarak cenazesine gitmiştik. Bir de gidemeyen Ahmet Çalık'ı seven arma sevdalısı arkadaşlarımızla mezarını tekrar ziyaret edeceğiz. Arkasından ailesine taziyede bulunup geri döneceğiz. 12 otobüs ve arabalarla yaklaşık 700 kişi orada olacağız. Akşam da geri döneceğiz. Merhuma son görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."