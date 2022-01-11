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SPOR Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)NİĞDE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

NİĞDE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SPOR Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

SPOR Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

SPOR Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

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