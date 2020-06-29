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Son dakika haberi | Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı

Son dakika haberi... İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Son dakika haberi | Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
29.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:35

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.


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Kaynak: DHA

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