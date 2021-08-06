Son dakika haberi: Konyaaltı'ndan itfaiyecilere acil yardım çantası

Son dakika yaşam haberi... Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da devam eden orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere yangına dayanıklı malzemelerin bulunduğu acil yardım çantası dağıttı.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da devam eden orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere yangına dayanıklı malzemelerin bulunduğu acil yardım çantası dağıttı.

Antalya'daki orman yangınları, 10 gündür devam ediyor. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'da devam eden yangınları söndürme çalışmaları için orman işçileri, itfaiye erleri ve gönüllü vatandaşlar mücadele vermeye devam ediyor. Yerleşim alanlarında uzaklaştırılan yangınlar, daha çok vadilerde devam ediyor. Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren bölgede çalışmalara destek veren Konyaaltı Belediyesi ekipleri, lojistik yardımlarını da sürdürüyor. Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşların desteklerini, Büyükşehir ve Manavgat yardım merkezlerine ulaştıran ekipler, sahada çalışan görevlilerinin de taleplerini karşılıyor.

"Ayağınıza taş değmesin"

Sahadaki çalışmaları inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 10 gündür adeta gece gündüz çalışan itfaiye erlerine yardım çantası gönderdi. Başkan Esen, "Ülkemizin dört bir yanından gelen kahraman itfaiye ekiplerimize, içinde yangına dayanıklı malzemelerin bulunduğu acil yardım çantası dağıttık. Ayağınıza taş değmesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı