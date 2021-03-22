Son dakika haberi... Konyaaltı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
22.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:53
Son dakika haberleri... Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Akdamlar Mahallesi'nde T.G ile D.Ç'nin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve aracında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun