Son dakika haberi! Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak
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Son dakika haberi! Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak

Son dakika gelişmesine göre Konyaaltı Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısında oylanan faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Son dakika haberi! Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak
12.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:59

Konyaaltı Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısında oylanan faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi. Belediye başkanı Semih Esen, 2019 yılında genel bütçeden belediyelere aktarılan katkının yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekerek, bütçeyi verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi

Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı hijyen ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Girişte meclis üyelerinin, belediye bürokratları ve çalışanların ateş ölçümleri yapıldı. Katılımcılar, salona girmeden önce ellerine dezenfektan sıktı, maske taktı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de meclis üyelerini sosyal mesafe kuralına uygun, tokalaşmadan selamladı.

Bütçe kullanımı verimli

18 gündem maddesinin yer aldığı mecliste, geçen 1 yıllık dönemi kapsayan faaliyet raporu görüşüldü, komisyon seçimleri yapıldı. Başkan Semih Esen, meclis üyelerinin 2019 yılı faaliyet raporuna ilişkin bilgilendirdi. Faaliyet raporu görüşmelerinde Başkan Esen, meclis başkanlığı koltuğunu başkan vekili Şevket Korkut'a devretti. Esen, 2019 yılında genel bütçeden belediyelere aktarılan katkının yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekerek, bütçeyi verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Esen, "Özellikle köy yolları konusunda hassas davrandık. 24 köy yolunda önemli çalışmalar yaptık. 20 kilometre satih asfalt, 20 kilometre sıcak asfalt döktük. Bölgemize 17 yeni park yaptık. 41 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Öğretmenevleri Mahallemizde 117 dönümlük bir mesire alanı ihalesini alarak, Antalya'mıza ve Konyaaltı'mıza kazandırdık. Bu mesire alanına yapılan oylama sonucunda HayatPark ismi verildi. Konyaaltı'nda 62 bin ton atık topladık ve geri dönüştürdük. Belediyemizin birimleri Konyaaltı'nın güzelleşmesi adına birçok proje gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinlikleriyle Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptık. 'Konyaaltı'nda sanat var' projemizi başlatarak, Müzik Akademisi kurduk. Harcadığımız her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu biliyoruz. Planlamamızı bu yönde yapıyoruz. 2020 yılında Konyaaltı'nda hayata geçecek önemli projelerin planlamasını yaptık" dedi.

Konyaaaltı Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclisin 1 ay tatil yapmasına yönelik gündem maddesinde de partiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeterince dinlediklerini, ara vermeden meclisin çalışması yönünde oy kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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