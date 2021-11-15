Son dakika haberi: Konya Yeni Sanayi Sitesi hızla yükseliyor

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa desteğiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla vizyon projeleri bir bir hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Konya'da uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasının da bunlardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Yeni Sanayi Sitemizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik bir arazi ile bu önemli projeye katkı verdik. Aslım Caddesi bölgesinde hızla yükselen Yeni Sanayi Sitesi, Konya'mızın yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL olan bu önemli proje tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek." diye konuştu. Dört etapta toplam 2 bin 690 sanayi dükkanının ve 134 ticari dükkanın yapılacağını aktaran Başkan Altay, "Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'sini 2023'e kadar yeni yerine taşımayı hedefliyoruz. Konya'nın bütün projelerinde olduğu gibi bu projede de şehrimize büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza Sayın Ömer Bulut'a, oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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