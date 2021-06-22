Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ
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Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KONYA'da, evlerinde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür'ün (3), kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde, 145 gündür tedavisi sürüyor.

KONYA'da, evlerinde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür'ün (3), kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde, 145 gündür tedavisi sürüyor. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar olan minik Okay, göz kapaklarını tam olarak kullanamazken, iki eli de bileklerinden kesildi.

Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki müstakil evde, 28 Ocak günü saat 09.00 sıralarında, elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür (23) çıkarılırken, anne Hülya Yürür de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan Okay'ın tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi.

'17 AMELİYAT GEÇİRDİ'

Okay'ın hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip (40), "Okay'ım ne yazık ki iki elini de bileğinden kaybetti. Göz kapakları da yandı. Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi" dedi.

ANNEANNE EVSİZ KALDI

Kızı ve torunuyla aynı evde oturan anneanne Saniye Erkip, evinin kül olmasının ardından zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür ile birlikte evsiz kaldıklarını belirtti. Erkip, "Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Oğlum zihinsel engelli olduğu için artık kimse de misafirliğe kabul etmiyor. Komşular, tanıdıklar destek oluyor. Başımızı koyacak bir oda olsa bize yeter bile. Allah, kimseyi evsiz bırakmasın" diye konuştu.

Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ
Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ
Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ
Son dakika haberi! KONYA YANGINDA ANNESİNİ KAYBEDEN OKAY'IN İKİ ELİ, BİLEKLERİNDEN KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli, bileklerinden kesildi
Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli, bileklerinden kesildi
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