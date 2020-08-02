Son dakika haberi... Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Son dakika haberine göre Konya'nın güneybatısı ile Karaman'ın güneybatı kesimlerinin bugün, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
02.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:06
Konya'nın güneybatısı ile Karaman'ın güneybatı kesimlerinin bugün, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'ın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bölge genelinde günün az bulutlu ve öğleden sonra parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Konya'nın güneybatısı ile Karaman'ın güneybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.
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Kaynak: AA