Son dakika haberi... Konya Teknik Üniversitesi "Patent Bilgilendirme Etkinlikleri" başladı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğretim elemanlarına yönelik "Patent Bilgilendirme" eğitimine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, her hafta farklı bölümden öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinlikte öğretim elemanlarının patent hakkında bilgilendirileceği belirtildi.

"Patent Bilgilendirme" etkinliklerinin ilkinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, KTÜN Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kürşat Ersoy, Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, KTÜN-TTO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Türköz'ün sunum yaptığı kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat