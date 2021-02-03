Son dakika haberi... Konya Teknik Üniversitesi, 7 projesi için TÜBİTAK'dan destek almaya hak kazandı

Konya Teknik Üniversitesi'nin (KTÜN) Sanayiye Yönelik Proje Desteği Programı kapsamında ortaya koyduğu 7 projesi için TÜBİTAK'dan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında 2020 yılı 1. Döneminde, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden 7 projesi için destek almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, sanayi ile yürütülen ortak projelerin üniversite, sanayi firmaları ve öğrenciler için her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğretim üyesi ve öğrencilerimizin başarıları her zaman için bizi gururlandırıyor. Hedefimiz bilimsel araştırma faaliyetlerimizin topluma faydalı ürün ve hizmetlere dönüşmesidir. Bölgemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız bir gereği olarak çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın