Son dakika haberi: Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 1 apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
02.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:56
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 1 apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki 1 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak için karantinanın 7 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Filyasyon ekiplerinin de çalışma başlatıldığı apartman, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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Kaynak: DHA