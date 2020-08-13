Son dakika haberi! Konya Şeker'in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
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Son dakika haberi! Konya Şeker'in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor

Son dakika habere göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Birlik Holding'in iş birliği yaparak yürüttüğü Konya Şeker'in merkez kampüsü arazisinin kentsel dönüşümü ve Çumra'daki halen atıl durumdaki kantar sahasının sosyal konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi konusunda...

Son dakika haberi! Konya Şeker'in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
13.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:12

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Birlik Holding'in iş birliği yaparak yürüttüğü Konya Şeker'in merkez kampüsü arazisinin kentsel dönüşümü ve Çumra'daki halen atıl durumdaki kantar sahasının sosyal konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan projelendirme çalışmalarının son aşamaya geldiği ve her iki projenin de kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Konya Şeker Fabrikası arazisinde yapılacak kentsel dönüşüm projesinin detaylarına göre, proje ile erişilebilir lüks konut konseptinde inşa edilecek ve akıllı ev donanımına sahip olacak konutların yanı sıra sosyal donatıları, spor alanları, alışveriş noktaları, yeşil alanları ile şehrin içinde bir yaşam merkezi Konya'ya kazandırılacak. Anadolu Birlik Holding güvencesi ile gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde çekirdek ve geniş aileler için alternatifli konut seçeneklerinin yer alacağı öğrenilirken, çocuk oyun alanları, site içi bisiklet yolları gibi alanlarla güvenlik ön planda olacak. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile yan yana olacak projenin hayata geçirileceği alan şehirdeki tüm eğitim kurumlarına yakınlığın yanı sıra sağlık merkezleri ile şehrin merkez noktalarına kolay erişim imkanı sunan bir lokasyonda yer alıyor. İbadet alanı olarak Konya Şeker Camisi'nin korunacağı projede 66 yıldır Konya'nın en önemli ve ilk sanayi kuruluşlarından biri olan Konya Şeker Fabrikası'nın hatırasını yaşatmak üzere seçilecek bir veya birkaç anıtsal yapı da mimari proje ile muhafaza edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıcak baktığı Büyükşehir Belediyesi'nin de destek ve katkı verdiği projenin izin ve onay süreçlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

PROJEYLE KONYA KENT ESTETİĞİNE UYUMLU SEÇKİN BİR YAŞAM ALANI KAZANACAKProjenin start almasıyla birlikte Konya Şeker Fabrikası da şeker üretimini aksatmayacak şekilde fabrikanın revizyon ve bakımda olduğu bir süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen ve belirlenen birkaç alternatif arazi içinden şeker pancarı ekim sahaları da dikkate alınarak şeker pancarı ve mamul ürün nakliyesi maliyetinin düşük olacağı, üreticinin de pancar teslimini kolay yapacağı en avantajlı lokasyona inşa edilecek. Proje ile Konya, kent estetiği ile uyumlu, seçkin bir yaşam alanı kazanacak, şehir merkezinde kalmış bir sanayi tesisinin hammadde ve mamul ürün nakliyesi sebebiyle oluşan şehir trafiğine mecburen dahil olan ağır tonajlı araçların oluşturduğu yoğunluk şehir dışına taşınacak, bütün bunlarla birlikte Konya çiftçisi de bir yandan şehrin merkezinde kalmış değerli bir arazisini değerlendirip yeni yatırımlar için finansman kaynağına kavuşacak ve öte yandan da şehir trafiğine takılmadan pancarını fabrikaya sorunsuz nakletme imkanına kavuşacak.

Çumra Kampüsü'nde binlerce çalışanın sevinçle karşıladığı Anadolu Birlik Holding ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında yapılacak ikinci proje ise Çumra'da gerçekleştirilecek. Çumra Şeker'e ait eski kantar sahasında işçi konutları olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvencesi ile yapılacak projede, bakanlığın makro planda izin süreci tamamlandı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de imar planlarını onaylaması ile birlikte projenin hemen başlayacağı öğrenildi. 2004 yılında Çumra Şeker Fabrikası'nın üretime başlamasıyla birlikte Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nin sürekli büyümesi ve her yıl artan istihdam nedeniyle bölgede üretilen konut sayısı istihdam artışı ve tersine dönen göç nedeniyle talebe yetişemez hale gelirken, çalışanların önemli bir kısmı yaklaşık 60 kilometrelik uzaktaki Konya'da yaşamak ve işe gidiş geliş için günlük yaklaşık 120 kilometre yol gitmek zorunda kalıyor. 3 bin 500 kişinin çalıştığı Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nin istihdam artış hızına Çumra'daki konut üretim hızının yetişememesi ve konut talebinin hem Çumralılar hem de çalışanlar için sıkıntı oluşturmaması ve gelecekte sorun teşkil etmemesi için harekete geçen Anadolu Birlik Holding, şu anda kullanılmayan kantar sahasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığı ile toplu konut projesi yapmak üzere harekete geçti ve Bakanlık ile yapılan ilk görüşmelerde kurumun bu projeye sıcak bakması üzerine gerekli izin ve onaylar için ilgili kurumlar ile görüşmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makro planda yaptığı değişiklikle projeye izin sürecini tamamlarken, Konya Büyükşehir Belediyesi de imar planları çalışmasında son aşamaya geldi. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmanın tamamlanması ile birlikte başlayacak projeden Konya Şeker çalışanları konut satın alabilecek. Çalışanların cüzi miktarda bir peşinat ve uzun vadeye yayılmış taksit seçenekleri ile ev sahibi olacağı proje sayesinde birçok çalışanın iş yeri ile evleri arasında her gün yaklaşık 120 kilometrelik yol kat etmelerine gerek kalmazken, Çumra'daki konut talebi ile arzı arasındaki uyumsuzluk da ortadan kalkacak.


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Kaynak: DHA

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