Son Dakika | Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İki ayrı operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 10 ilde, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yine Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Soruşturmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i kamuda görevli, 2'si kamudan ihraç edilen, 3'ü muvazzaf asker, 1 ihraç, 1 açıkta, 2 emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlarda kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yakalanamayan 9 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa