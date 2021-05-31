Son dakika haberi... Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
Son dakika gündem haberi: Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat