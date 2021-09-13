Son dakika haberi! Konya merkezli 6 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
Bir son dakika haberine göre Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel ve 3'ü emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Konya merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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