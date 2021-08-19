Son dakika haberi: Konya'dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği
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Son dakika haberi: Konya'dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği

Son dakika haberi: Konya'dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Konya'nın bölgeye desteği sürerken son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Sinop Türkeli Belediyesi için 2 jeneratör ve 160 çöp konteyneri gönderildi.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Konya'nın bölgeye desteği sürerken son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Sinop Türkeli Belediyesi için 2 jeneratör ve 160 çöp konteyneri gönderildi.

Konya'nın sel bölgesine araç, ekip ve ekipman desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Batı Karadeniz'de yoğun yağışların yol açtığı sel ve su baskınları sonrası devletimizin yaraları sarmak için gerekeni yaptığını, Konya olarak her türlü desteği de sağladıklarını söyledi. Konya olarak bölgeye ihtiyaç duyulan malzeme desteğini de sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, şu anda Konya Büyükşehir Belediyesinin Sinop'ta 11, Kastamonu'da ise 7 aracının bulunduğunu ifade etti. Bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak 2 adet 200 KW jeneratör ile Karatay ve Meram Belediyelerinin hazırladığı 160 adet çöp konteynerinin Sinop Türkeli Belediyesi için yola çıktığını kaydeden Başkan Altay, "Konya olarak el birliğiyle afet bölgesindeki ihtiyaçları dikkate alarak destek olmaya devam edeceğiz. Allah milletimize bir daha böyle üzücü olaylar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KONYA

Son dakika haberi: Konya'dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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