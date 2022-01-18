Son dakika haberi... Konya'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Konya'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Konya'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana- Konya kara yolu üzerindeki Medaş kavşağında, tır, kamyonet ve iki otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Soner Şahin, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Şahin, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı
AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Zincirleme Trafik Kazası, Kamyonet, Ereğli, Konya, Güncel, Haber

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